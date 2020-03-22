صندوق النقد يتوقع أثراً شديداً «مؤقتاً» للجائحـــة علــى الاقتـصــاد العـالـمـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أول أمس الجمعة، إن وقع جائحة فيروس كورونا العالمية سيكون «شديداً»، لكنها جاءت عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة، مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية.

وقال مارتن مويلايزن الذي يرأس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية في الصندوق، في تدوينة صوتية، إن الهدف الرئيسي للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وقال إن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق، وتيسير استمرار عملها، «ربما بأكثر مما كنا نحتاج»، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقه عالمياً لتعظيم أثرها.

وأضاف: «كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيماً وأكثر تنسيقاً، كانت إمكانية عودة الثقة أسرع». وكان قادة دول مجموعة السبع قالوا الأسبوع الماضي، إنهم سيبذلون «كل ما يلزم» للتصدي لتفشي الفيروس.

ويعقد قادة مجموعة العشرين اجتماع قمة افتراضياً الأسبوع القادم، لكن الانقسامات داخل المجموعة تلقي بظلالها على الآمال حيال تحرك قوي ومنسق، حسبما يقول الخبراء.

(رويترز)