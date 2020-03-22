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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «جي.بي.مورجان» يمنح الموظفين المـضـطـرين للعمـل 1000 دولار
تاريخ النشر: 22/03/2020
يعتزم بنك «جي.بي.مورجان» منح بعض الموظفين علاوة لمرة واحدة تصل إلى ألف دولار، من أجل مساعدتهم على تخفيف صعوبات العمل مع مخاوف فيروس «كورونا».
وقال البنك الأمريكي في مذكرة مرسلة إلى الموظفين نشرتها شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، أول أمس الجمعة، إن هذه العلاوة ستمنح للعديد من الموظفين في الفروع ومراكز العمليات والاتصال وغيرها من المواقع الأخرى، ممن يتعاملون مع الجمهور.
وأوضح أن هذه العلاوة تهدف إلى مساعدة هؤلاء الموظفين على مواجهة هذه الصعوبات، ومن أجل ضمان التزامهم الحالي تجاه العملاء والمجتمعات.
وأشار «جي.بي.مورجان» إلى أن هذه العلاوة عبارة عن مدفوعات خاصة ب«كوفيد-19» وستمنح لمرة واحدة فقط وتصل إلى 1000 دولار كحد أقصى.
وأضاف البنك الاستثماري أن هذه المدفوعات لا يمكن أن تتجاوز 10 في المئة من قيمة الراتب أو الأجر العادي أو الأجر الثابت في دول معينة.
ومن المقرر دفع العلاوة الخاصة على مرتين في شهري إبريل/نيسان، ومايو/أيار، كما من المقرر أن تنطبق على موظفي الفروع والعمال الذين يتعين عليهم الاستمرار في العمل في أماكن العمل ودخلهم يقل عن 60 ألف دولار.
وأعلن «جي.بي.مورجان» أنه سيغلق مؤقتاً 20% من فروعه البالغ عددها 4976 فرعاً للمساعدة في إبطاء وتيرة تفشي «كورونا».
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