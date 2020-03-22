«أوبك» تبحث التعاون بشأن النفط مع مسؤول تنظيمي من تكساس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك الجمعة إنه تحدث مع مسؤول تنظيمي بقطاع النفط في تكساس عن الأوضاع الحالية في سوق الخام وعن «إمكانية التعاون مستقبلاً».

أوضح باركندو أنهما تحدثا عبر دائرة تلفزيزنية، مضيفاً أنه ورايان سيتون المفوض في لجنة سكك حديد تكساس لديهما «بواعث قلق حيال التطورات الحالية في السوق، بما في ذلك أثرها في أمن المعروض». كانت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، قالت إنها ستزيد إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون مستوى قياسياً مرتفعاً، بعد أن فشلت وروسيا في التوصل إلى اتفاق لكبح المعروض في وقت سابق هذا الشهر.

ويقول باركندو إنه ناقش «وجهة نظره في التطورات الحالية، وإمكانية التعاون مستقبلاً»، حسبما أبلغ رويترز.