شركات التكرير الأوروبية تقلص الإنتاج وسط تهاوي الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقلص شركات تكرير النفط الأوروبية العمليات؛ إذ تواجه هبوطاً غير مسبوق في الطلب على الوقود ناجماً عن وباء فيروس كورونا.

ففي بريطانيا، أغلقت إينيوس في 17 مارس/‏آذار الجاري، وحدة طاقتها 35 ألف برميل من الخام يومياً، بمصفاتها في جرينجموث البالغة طاقتها 200 ألف برميل يومياً، بحسب جينسكيب المتخصصة في متابعة القطاع.

وقال مصدر مطلع على عمليات المصفاة، إن الإغلاق مرتبط بتراجع هوامش الأرباح من أصناف الوقود التي تنتجها، بما في ذلك وقود الطيران والمحركات.

ولدى سؤاله عن سبب الإغلاق، قال المصدر: «هوامش بشعة وأسواق حاضرة أسوأ». وفي ظل تقليص الرحلات الجوية في أنحاء العالم، ينخفض سريعاً الطلب على وقود الطائرات، الذي كان يوماً أحد أهم عوامل نمو الطلب على النفط؛ إذ إن أسعار الوقود الآن في أوروبا عند مستويات منخفضة قياسية.

وتنتج شركات التكرير في أوروبا البنزين بخسارة. وقالت «إف جي إي» للاستشارات في مذكرة: «يتوجب على شركات التكرير خفض العمليات الآن للسيطرة على الوضع».

وقالت جينسكيب إن شركة النفط الكبرى «بي بي» أغلقت وحدة طاقتها 70 ألف برميل يومياً، بمصفاتها النفطية في جلسنكيرشن (شولفن) في ألمانيا، في 18 مارس/‏آذار الجاري.

وامتنعت «بي بي» عن التعقيب، لكن مصدرين تجاريين قالا إن الإغلاق راجع إلى خفض اقتصادي للعمليات.

وفي فرنسا التي يخضع سكانها في الوقت الراهن لعزل عام تفرضه الحكومة، قال تيري دوفرين مندوب نقابة «سي جي تي» العمالية، إن شركة توتال، أرجأت إعادة تشغيل مصفاتها في جرانبوي قرب باريس البالغة طاقتها 102 ألف برميل يومياً، لمدة ثمانية أيام إلى الأول من أبريل/‏نيسان. (رويترز)