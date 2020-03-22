الاتحاد الأوروبي يقر خطة فرنسية لتأمين 300 مليار قروضاً للشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادقت المفوضية الأوروبية أمس السبت على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضاً مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.

وورد في بيان للمفوضية أنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية «بمقتضى الإطار المؤقت الجديد لمساعدات الدولة»، الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء. (أ ف ب)

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