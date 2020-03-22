«رأس الخيمة العقارية» ترفع توزيعات الأرباح من 3% إلى 4%

وافقت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية خلال اجتماعها السبت، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس مال الشركة على المساهمين عن عام 2019.

وقال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، لـ«الخليج»: إن الجمعية العمومية وافقت على رفع مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من 3% إلى 4%، مشيراً إلى أنه تمت المناقشة والموافقة على جميع بنود الجمعية العمومية.

وتمت الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما أقرت العمومية الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة للفترة نفسها.

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ووافقت الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. مصطفى الشرياني عضو مجلس إدارة تاسعاً في المقعد الشاغر، كما وافقت على التعاقدات مع الأطراف ذوي العلاقة.

وصادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما قامت بتعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.

وسجلت «رأس الخيمة العقارية» صافي ربح 101 مليون درهم خلال عام 2019، فيما بلغت الإيرادات نحو 192 مليون درهم.