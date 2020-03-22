حزم البنوك.. خطط سداد وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش

اتخذت البنوك العاملة في دولة الإمارات، إجراءات؛ لخدمة المتداولين في أسواق الأسهم، ضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها؛ لدعم الأفراد والأعمال في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» عالمياً وانعكاسات ذلك على الأسواق عموماً.

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتقديم الدعم الممكن في هذه الأوضاع الاستثنائية، كشف «الإمارات دبي الوطني»، «المشرق»، و«دبي التجاري» عن دعمهم للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم في دولة الإمارات؛ وذلك عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم. وسيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنباً إلى جنب دعم العملاء الذين يواجهون انخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.

ومن التدابير التي سيطبقها بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، اعتباراً من 1 إبريل/نيسان حتى 30 يونيو/حزيران 2020، لخدمة المتداولين في أسواق الأسهم، نظام التداول بالهامش لعملاء التداول في أسواق الأسهم؛ حيث سيعمل المصرفان عن كثب مع الذين انخفضت أرصدة حسابات التداول بالهامش الخاصة بهم إلى ما دون مستوى هامش الوقاية في محافظ أسهمهم. ويحث المصرفان هؤلاء العملاء على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية والاتفاق على الحلول الأفضل.

وبالنسبة لعملاء شركة أبوظبي التجاريّ للأوراق الماليّة، وفي ضوء تعليمات المصرف المركزي الأخيرة، حث بنك أبوظبي التجاري، العملاء ممن انخفضت أرصدة حسابات التداول بالهامش الخاصة بهم إلى أقل من مستوى هامش الوقاية، على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية؛ لإيجاد الحلول المناسبة.