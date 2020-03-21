قررت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "رويترز" اليوم السبت، أنه بحسب ماورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة ستتوقف الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا اعتبارا من 23 مارس وحتى إشعار آخر.
وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار "جون كيندي" في نيويورك ومطار "نيوارك إي.دبليو.آر" في نيوجيرسي اعتبارا من 24 مارس وحتى إشعار آخر.
وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة، التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.