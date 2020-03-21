لمواجهة كورونا.. الآثار تغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية.. والسياحة: إغلاق المطاعم والنوادي الليلة بالفنادق

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، عن غلق جميع المتاحف و المواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس و حتي ٣١ مارس ٢٠٢٠، وذلك للتعقيم و التطهير و تطبيق إجراءات السلامة و الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية، استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحيب بيان للوزارة، خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف و المناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

السياحة: إغلاق المطاعم والنوادي الليلة بالفنادق

Advertisements

وفي سياق متصل، قررت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، في محافظتي القاهرة و الجيزة، أمام الزائرين من خارج الفندق.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

من جانبه، أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة و الاثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.