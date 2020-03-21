مصر تفتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قالت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في مصر إنها أعادت يوم السبت فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بعد غلقهما لأربعة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأضافت في بيان أنها اتخذت قرار الفتح ”بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء“.
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