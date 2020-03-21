شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للذهب والسلع» تواصل نشاطها وسط إجراءات سلامة للموظفين والزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتمد بورصة دبي للذهب والسلع سلسلة من الإجراءات وتقوم باختبارها بشكل منتظم لضمان استمرارية أعمالها، وهذه الإجراءات مصممة للتعامل مع مجموعة واسعة من التطورات المحتملة بما يضمن مرونة الخدمة وتوفرها واستقرارها عبر جميع منصات التداول والمقاصة. وتغطي الإجراءات الأحداث غير المتوقعة أو الأزمات أو بيئات التشغيل غير العادية، كما يمكن تعديلها لتتكيّف مع مختلف الظروف.

وفي إطار حرصها على الاستجابة بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، قررت بورصة دبي للذهب والسلع تطبيق إجراءات جديدة لضمان سلامة موظفيها وزوار البورصة، حيث قامت بفرض قيود على السفر والاجتماعات، بالإضافة إلى تقسيم الموظفين إلى فرق عمل صغيرة وتوزيعهم في مواقع مختلفة.

ومع ذلك، تواصل سوق بورصة دبي للذهب والسلع نشاطها بشكل طبيعي عبر منصات التداول والمقاصة، مع توفير خدمات آمنة وموثوقة للأعضاء وعملائهم في ما يتعلّق بعمليات اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر. وفي ضوء النشاط القوي الذي شهدته السوق، أكدت بورصة دبي للذهب والسلع التزامها التام بمواصلة تقديم خدماتها كالمعتاد. ولا تتوقّع البورصة أن يطرأ أي تغيير على أنشطة التداول أو المقاصة المعتادة، لكن في حال حدوث أي تغيير سيتم الإبلاغ عنه بموجب إشعار للسوق.

هذا وتضع بورصة دبي للذهب والسلع سلامة ورفاهية موظفيها على رأس أولوياتها، كما تلتزم بمسؤوليتها تجاه مواصلة تشغيل منصات التداول والمقاصة كالمعتاد.