«دو» تدعم البقاء في المنزل وتزيد سرعة الإنترنت مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن زيادة سرعات الإنترنت وتقديم حزمة من العروض والخدمات الاستثنائية التي تتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجون إليه في عالم الاتصال وهم في منازلهم، دون الحاجة لزيارة متاجر الشركة. وتنسجم هذه الخطوة مع توجيهات القيادة الرشيدة وتوصيات حكومة الإمارات بأهمية البقاء في المنزل خلال هذه الفترة حرصاً على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع.

البقاء في المنزل

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يأتي ذلك، ضمن إطار التزام الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم لجميع سكان الإمارات وضمان تمتعهم بالراحة والمرونة والقدرة على الاتصال والتواصل خلال هذه الفترة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها دو لعملائها توصيل المنتجات التي يطلبونها عبر تطبيق دو أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة مجاناً إلى منازلهم خلال 24 ساعة.

وتوفر «دو» خلال الفترة القادمة خدمات مجانية لعملاء الاتصال المنزلي الحاليين والجدد تتضمن زيادة سرعات الإنترنت لغاية 500 ميجابايت في الثانية مجاناً وتمكين العملاء من التواصل عبر الإنترنت مع أحبائهم وأصدقائهم من خلال تطبيق Voico UAE لعملاء باقات الخدمات المنزلية أو الهاتف المتحرك.

وتتيح دو لعملائها الاستمتاع مجاناً بخدمات الفيديو حسب الطلب مع توفير مئات الأفلام لمشاهدتها مع العائلة في المنزل، هذا بالإضافة إلى امتيازات وخدمات أمازون برايم.

وأكد فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال، أن هذه المبادرات تنبع من حرص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على القيام بدور محوري والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في مساعيها الرامية لضمان صحة وسلامة جميع سكان الإمارات كونها أهم الأولويات خلال هذه الفترة.

وتشمل الخدمات التي يمكن للعملاء إنجازها عبر تطبيق دو أو الموقع الإلكتروني شراء شريحة دفع مسبق أو آجل، وشراء الأجهزة بأقساط شهرية أو بسعر التجزئة مباشرة، والاشتراك في خدمات الاتصال المنزلي وتبديل شريحة الاتصال أو الانتقال من باقات المؤسسات إلى باقات الأفراد وغير ذلك الكثير.

الدفع عن بعد

ويمكن للعملاء استخدام تطبيق دو أو الموقع الإلكتروني لسداد فواتيرهم ومتابعة استهلاك باقاتهم وإعادة تعبئة الرصيد، إضافة إلى شراء باقات البيانات والدقائق فضلاً عن تجديد تسجيل الهوية الإماراتية بكل راحة وسلاسة. كما سيحصل العملاء على الدعم اللازم من فريق دو عبر خدمة الدردشة الفورية على الإنترنت.