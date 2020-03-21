شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أوبر» يقفز 40% خلال يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سعر سهم «أوبر» بأكثر من40 %، خلال يومين، بعد إعلان الشركة وفرة السيولة للتغلب على أزمة انتشار «كورونا»، وعند إغلاق الخميس، ارتفع سعر سهم «أوبر» 38.3% بينما في تداولات الجمعة قفز السهم 2% ليصل إلى 21.73 دولار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة «دارا خسروشاهي»، إن «أوبر» لديها الكثير من السيولة النقدية تمكنها من التغلب على التأثيرات. وكان السهم تراجع لأدنى مستوياته على الإطلاق عند إغلاق جلسة، الأربعاء الماضي، مسجلاً 14.8 دولار.

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