«السبت 21 مارس» .. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك

واصل سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، استقراره في بداية تعاملات اليوم السبت 21 مارس 2020.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.68 جنيها للشراء، 15.81 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع.