شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع لرئيس جهاز القاهرة الجديدة بـ "مقاولى الشارع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه عقد أول اجتماع لمقاولى الشارع" المسئولين عن صيانة شبكات الصرف والمياه، داخل المدينة، وذلك فور توليه رئاسة جهاز المدينة مباشرة، لافتا إلى أنه أبدى بعض الملاحظات على طريقة تشغيل المقاولين، وأصدر عدد من التكليفات لهم.

وأضاف المهندس امين غنيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه راجع كافة عقود المقاولات، وشدد خلال لقائه مع المقاولين على ضرورة، مراجعة شبكة صرف المدينة بالكامل، وإجراء الصيانة الدورية بصفة مستمرة، وتوفير كافة المعدات والأفراد طبقا لكراسة الطرح، والتفاعل اللحظى مع أي مشكلة تحدث، وعدم التأجيل.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه قرر تشكيل فريق عمل تكون مهمته استقبال شكاوى سكان المدينة الخاصة بالصرف وشبكات المياه، العمل على حلها مباشرة، ومتابعة طرق الحل، وكذلك متابعة المواطن للتاكد من حل المشكلة، ومدى رضاه عن الخدمة المقدمة.

وبما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قال المهندس امين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه أصدر توجيهات باستمرار الحملات المتعلقة بمنع التجمعات بعد الموعد المحدد من مجلس الوزراء، وغلق المقاهى والكافيهات غير الملتزمة بالقرار، مع التأكد بصفة مستمرة عدم وجود للشيشة داخل المقهى في الموعد المحدد للافتتاح.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن هناك تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تطبيق القرارات بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون في تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين.