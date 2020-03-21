شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أكتوبر" تشكل لجنة طوارئ لمتابعة أي إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية قررت تشكيل لجنة طوارئ تتولى متابعة أي إصابات للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية، لإخطار الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أي حالات مصابة بالفيروس، كما تم التأكد من أي شائعات ترددت حول الإصابات ونفيها.

وأضاف شعبان، لـ"الخليج 365"، أنه تم مخاطبة كافة رجال الأعمال باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين، مع مطالبتهم بإجراءات تعقيم المنشآت الإدارية، واتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من الفيروس.

واتخذت كافة منظمات رجال الأعمال، إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعليق اجتماعات اللجان التخصصية، وتخفيض حضور عدد العاملين بها، بالإضافة إلى توجيه النصيحة للشركات والمصانع الكبرى بالتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهى أقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر، والأكثر من حيث عدد الأعضاء، إن مجلس إدارة الجمعية قرر تعليق اجتماعات اللجان التخصصية داخل الجمعية، ومنعت أي تجمعات في الوقت الحالي، في إطار مواجهة فيروس كورونا، فيما سمحت للعاملين بالتواجد داخل الجمعية لتسيير الأمور الإدارية، مضيفا لو اسأت الأمور سيتم السماح للعاملين بالعمل من المنازل.

فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إقرار تعليق اجتماعات الاتحاد لحين إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أي مؤتمرات أو ندوات كبرى.

فيما أكد بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليق اجتماعات ومؤتمرات الجمعية، ومنح العاملين أجازة استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.