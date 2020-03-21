شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 % إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 104.51 نقطة أو 4.34 % ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 % إلى 6879.52 نقطة.
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