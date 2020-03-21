شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيع منذ أكتوبر 2008، بتراجع أكثر من أربعة بالمائة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 أمس الجمعة مع فرض نيويورك وكاليفورنيا وبعض الولايات الأمريكية قيودا صارمة لكي يلازم الناس منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 % إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 104.51 نقطة أو 4.34 % ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 % إلى 6879.52 نقطة.