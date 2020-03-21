شكرا لقرائتكم خبر عن 18 جهة حكومية تجتمع لضمان الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن هناك لجنة معنية مشكلة من 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي، وتقوم باتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات والإحترازات لضمان سلامة الجميع، مبدياً تفاؤله بتعاون الجميع -بإذن الله- لتخفيف آثار هذا الفيروس مستقبلاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أمس، بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.

وشدد وزير الصحة على ضرورة المحافظة على نظافة اليدين سواء بالمعقمات أو الصابون أو غيرهما، مؤكداً أن الاهتمام بذلك يسهم في تقليل انتقال المرض، موضحاً أن اليدين هي أكبر وسيلة لنقل الفيروس ما بين الأشخاص. ونبه الربيعة الجميع إلى أهمية قيام الشخص عند الشعور بأي أعراض سواءً كحة أو ضيقا في النفس أو حرارة بعزل نفسه في غرفة خاصة، وفي حال رغبته بالاطمئنان على صحته أو لديه تساؤل يمكنه الاتصال على الرقم 937 والحصول على الأجوبة الصحية الشافية، واتخاذ القرار إما البقاء أو عزل نفسه أو الذهاب إلى المستشفى في حال الحاجة لذلك.

ولفت الربيعة النظر في كلمة له في بداية المؤتمر الصحفي إلى ما قامت به المملكة من العديد من الاحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفيروس المنتشر عالمياً وعدم انتشاره بشكل سريع،، معربا عن أمله أن تساعد هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الانتشار السريع لهذا الفيروس.

وأشار وزير الصحة إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في كلمته أن هذه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، والقادم سوف يكون أصعب، مبيناً أن هناك جهوداً كبيرة لتكون المملكة مستعدة لما يُمكن أن يحدث في المستقبل. وأشاد الربيعة بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير منهم يعملون ويعقدون الاجتماعات «عن بعد» وهذا عمل يشكرون عليه، مقدما الشكر للقطاع الخاص على مساهماته الفاعلة في هذه الأزمة ومنهم شركات الاتصالات التي قدمت خدمات اتصال البيانات والإنترنت مجانا للتطبيقات المهمة مثل تطبيق صحة وتطبيقات التعليم عن بعد، ولمجموعة من رجال الأعمال الذين ذكروا أنهم سوف يعفون كثيرا من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات، مؤكدا أنها إسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الإسهامات التي قدمت من قبل القطاع الخاص.