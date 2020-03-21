شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «مارشال - كورونا».. هل تمنع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، على الأعضاء الديمقراطيين، حزمة مساعدات أعلنوا عنها تبلغ قيمتها حوالى تريليون دولار، لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتضرر بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن إقرار النص أمر ملح، بينما صُرف نحو سبعين ألف شخص من عملهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسب الأرقام الأخيرة للطلبات الأسبوعية للحصول على مخصصات البطالة.

و بعد إقراره في مجلس الشيوخ، يفترض أن يعرض النص على مجلس النواب؛ حيث يشكل الديمقراطيون الأغلبية، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

أوضح ماكونيل، أن الهدف هو تقديم مساعدة مالية مباشرة وفورية إلى العاملين وضمان استقرار الاقتصاد وحماية الوظائف.

وتتضمن هذه الخطة شقاً مهماً لمساعدة الشركات الصغيرة ودعماً للطاقم الطبي «الشجاع»، وعلقت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان: «إن الأولوية الأولى هي معالجة الأزمة الصحية، وهذا يتطلب «خطة مارشال» لإعادة بناء بنيتنا التحتية الصحية والتأكد من وجود الوسائل لكشف المرض ومعالجة كل الذين يحتاجون إلى ذلك»، واشترطا في بيانهما للحصول على دعم الديمقراطيين وجود ضمانات «لحماية العاملين».

وكان شومر، أكد من قبل: «بالتأكيد لا نريد أن تذهب الدولارات (التي ستضخ في الاقتصاد) إلى جيوب أصحاب العمل وأصحاب الأسهم».

وإلى جانب هذه الخطة الواسعة، قرر البيت الأبيض، إرجاء دفع ضرائب قيمتها 300 مليار دولار، وهذه المساعدات الكبيرة أساسية للاقتصاد الأمريكي الذي أصبح في حالة انكماش على الأرجح.

على طريق انتعاش ثابت

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في الولايات المتحدة، بات العديد من وظائف قطاع الخدمات التي يدفع لشاغليها على أساس يومي أو أسبوعي، في وضع هش بينما لا وجود لضمان اجتماعي مشابه للنظام المطبق في أوروبا، وهؤلاء العاملون هم أوائل الضحايا عندما يتدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأول الخميس إن «ارتفاع عدد الطلبات (مخصصات البطالة) يمكن أن ينسب بوضوح إلى انعكاسات (كوفيد-19)»، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين صرفوا من عملهم في قطاعي الفنادق وخدمات المطاعم خصوصاً، وكذلك في النقل وصناعة التخزين، وذكرت الإذاعة العامة «ان بي آر» أن ولايات عدة، شهدت دفقاً كبيراً لطلبات الحصول على تعويضات بطالة عبر الإنترنت، ما أدى إلى توقف مواقع إلكترونية عن العمل، لكن ترامب سعى إلى طمأنة الأمريكيين، أمس الأول الخميس، مؤكداً أنه بعد انتهاء الوباء «سيكون الاقتصاد رائعاً»، ويتوقع الاقتصاديون أيضاً انتعاشاً ثابتاً، مؤكدين أن الاقتصاد الأمريكي كان متيناً قبل الوباء.

وفي الواقع، في فبراير/شباط الماضي، كان معدل البطالة يبلغ 3.5 % وهو أدنى مستوى منذ خمسين عاماً في الولايات المتحدة التي كانت تتوقع نسبة أن تزيد نسبة النمو عن 2 %. وهو وضع أفضل من أوروبا، وفيروس «كورونا» المستجد الذي رصد في الصين في نهاية 2019، أصاب أكثر من 13 ألفاً و600 شخص وأودى بحياة مئتي مريض في الولايات المتحدة، حسب الأرقام الأخيرة لجامعة جونز هوبكينز.

فصل رابع «هائل»

ودفعت الإجراءات الصارمة التي اتخذت لوقف انتشار الوباء، من إغلاق الحانات والمطاعم وتعليق الرحلات الجوية ووقف السياحة، بالعديد من القطاعات إلى الركود.

ورفض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الأول الخميس، تأكيد التوقعات الاقتصادية الكارثية للفصل الثاني من 2020 بعدما تحدث مصرف «جاي بي مورجان» مثلاً عن تقلص إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 14 %، وقال منوتشين إن «الناس يطلقون تكهنات»، لكنه رأى أن التحسن يمكن أن يبدأ في الفصل الثالث يليه «فصل رابع هائل».

ورداً على سؤال عن أسباب هذا التفاؤل بينما لا يعرف أحد مدة الوباء وحدته، عبر وزير الخزانة عن ثقته في الهيئة الطبية الأمريكية، وتعمل إدارة الأغذية والعقاقير التي تشرف على تسويق الأدوية في الولايات المتحدة على دراسة إمكانية استخدام عقار الكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا الذي «أدى إلى نتائج أولية مشجعة جداً» على حد قول الرئيس الأمريكي.

ومع إمكانية استخدم هذا العلاج، يأمل وزير الخزانة الأمريكي في عودة الثقة والوظائف والاستهلاك، وقال منوتشين لشبكة «فوكس بيزنس نيوز» إن الأولوية حالياً هي «إقرار خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها تريليون دولار بما يمكننا من ضخ الأموال في الاقتصاد»، ولوح باحتمال أن تبلغ نسبة البطالة 20 % إذا لم يتم التحرك بسرعة. (أ ف ب)