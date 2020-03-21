مليارا درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

صرح ماديار مينيلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نصف مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ملياري درهم تقريباً، خلال العام 2019.

أكد مينيلبيكوف في تصريح ل«الخليج»، أن رجال الأعمال في كلا البلدين يبحثون الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يشجع حركة التبادل التجاري بينها، مشيراً إلى الاهتمام الواسع لدى رجال الإعمال الكازاخستانيين بتصدير المواد الغذائية إلى الإمارات، بينما تمثل الملابس والمنسوجات ومواد البناء وقطع غيار السيارات أهم الواردات من الإمارات.

وقال: «لقد سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان نمواً ملحوظاً بنسبة 11% في العام 2019، مقارنة بالعام الماضي، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 538 مليون دولار، حيث ارتفعت صادرات كازاخستان إلى الإمارات بنسبة 8.9%، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى كازاخستان بنسبة 23.8%».



العسل واللحوم

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وكشف مينيلبيكوف أن هناك اهتماماً من قبل رجال الأعمال من كازاخستان بفتح آفاق التعاون في المجال الزراعي مع دولة الإمارات، مشيراً إلى ارتفاع صادرات العسل الطبيعي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى طنّين مقابل 1.4 طن من العسل خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وقال: «كما شهدنا ارتفاعاً في تصدير اللحوم المبردة إلى الإمارات، حيث جرى تصدير 122.6 طن من اللحوم المبردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 مقارنة ب 32 طناً في الفترة نفسها من العام 2018، كما جرى تصدير 1694 طناً من الخضراوات البقولية من كازاخستان إلى الإمارات».

ولفت إلى أنه وخلال زيارة رئيس كازاخستان إلى الإمارات في شهر يناير الماضي، أعلنت إحدى أكبر سلاسل المبيعات في الإمارات عن خطط لإنشاء مركز للأعمال اللوجستية في كازاخستان، موضحاً أن هذه الشركة تستورد منتجات غذائية بشكل شهري من كازاخستان.

شريك تجاري



وأوضح ماديار مينيلبيكوف أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري والاقتصادي الأساسي لكازاخستان بين الدول العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن كازاخستان أصبحت الوجهة الرئيسية للمستثمرين من دولة الإمارات.

كما أكد أن الاتصالات المنتظمة تتم على أعلى المستويات بين الجانبين، وأن التدابير الرامية إلى تهيئة المناخ الاستثماري أدت إلى جعل كازاخستان دولة رئيسية للمستثمرين الإماراتيين في عام 2020، والتي أعلن عنها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اجتماع رئيس كازاخستان مع رجال الأعمال الإماراتيين في أبوظبي الشهر الماضي.

وأشار إلى أن قيادة البلدين تولي اهتماماً كبيراً لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. موضحاً أنه وبفضل السياسات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وخلقها ظروفاً مواتية للأعمال الاستثمارية، أصبحت الإمارات الوجهة الأكثر أهمية لجميع رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة.