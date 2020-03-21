البطالة لـ 13.7 % في تركيا خلال 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% بنهاية 2019، ارتفاعاً من 11% قبل عام.

وقال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من الشهر، إن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني، ويناير/ كانون الثاني من 13.3% قبل شهر. (رويترز)