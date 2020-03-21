هبوط يتجاوز التوقعات لأسعار المنتجين في ألمانيا خلال فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، مع تراجع تكاليف الطاقة، والسلع الوسيطة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا، أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع بنسبة 0.4% في فبراير/ شباط الماضي على أساس شهري، مقابل زيادة 0.8% في يناير/ كانون الثاني السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تنخفض بنحو 0.2% خلال الشهر المنقضي.

وجاء هبوط أسعار المنتجين في ألمانيا مع تراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.6% خلال فبراير/ شباط الماضي على أساس شهري، كما هبطت تكاليف السلع الوسطية بنحو 0.2%، في حين صعدت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.4%، أما على أساس سنوي، فتراجع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 مقابل نمو بنحو 0.2% في يناير/ كانون الثاني.