شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تعوض خسائر بداية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، الجمعة، موجة التحسن التي بدأتها أمس الأول الخميس، في تباين كبير مع مطلع الأسبوع، بعد ظهور بصيص أمل نتيجة تحرك المصارف المركزية والحكومات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، فارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل أمس مع استمرار إجراءات التحفيز لتقليص الأثر الاقتصادي لوباء كورونا العالمي، وفيما شهدت أسواق المال في آسيا تحسناً كالذي سجلته «وول ستريت» الخميس، أخذت مؤشرات أوروبا المنحى الإيجابي نفسه.

في بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.27%، كما زاد «ستاندرد آند بورز» 1.13%، وصعد «ناسداك» 2.3%، قبل أن تعود المؤشرات للتقلب بانخفاضات حادة في وقت لاحق تحت تأثير انتشار مخاوف حدوث حظر تنقل وحجر شامل في أرجاء البلاد، وهو ما نفاه وزير الخزانة والرئيس ترامب ليقلص مؤشرا «داو» و»إس آند بي» خسائرهما لنطاقات هامشية، بينما ارتفع «ناسداك» 0.7% .

وجاء أداء وول ستريت الإيجابي أمس الجمعة مع ارتفاع قطاع شركات التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت ونيتفلكس، في الوقت الذي أمر فيه حاكم كاليفورنيا السكان بالبقاء في المنازل في محاولة لاحتواء تأثيرات «كوفيد-19»، وتتجه الأسهم الأمريكية لإنهاء الأسبوع على خسائر تتجاوز 13%.

وفي القارة العجوز، سجلت بورصتا باريس وفرانكفورت تحسناً طفيفاً بأكثر من 5%، وكذلك بورصة لندن (5%)، وفي أول التداولات تحسنت بورصة ميلانو بمعدل 3% ومدريد بأكثر من 3%.

والمستفيد الأول من هذه الأوضاع هو سوق الديون، وتنفست معظم الدول الصعداء بدءاً بإيطاليا وسجل كامل النظام المالي تحسناً طفيفاً أيضاً.

ويقول تانغي لو ليبو الخبير في مجموعة «أوريل بي جي سي» إن التدابير الأخيرة التي اتخذتها المصارف المركزية والحكومات تفوق بكثير، وتلك التي أعلنتها سابقاً كان لها وقع ساهم في استقرار أسواق المال، وسمحت بتسجيل تحسن ملحوظ صباحاً.

لكن الأوضاع تبقى صعبة مع تجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد العشرة آلاف وفاة واستمرار تشديد إجراءات الوقاية كما يحصل في كاليفورنيا أو الأرجنتين حيث فرضت في البلاد حالة العزل الوقائي والإلزامي.

وأمام هذه الكارثة الصحية العالمية، تستخدم السلطات كافة الوسائل المتاحة التي تكلف مئات مليارات الدولارات لاحتواء تفشي الوباء. والأسواق التي أقلقتها هذه المبالغ الطائلة بدأت تشعر بشيء من الطمأنينة، كما أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الخميس عن استخدام أحد أدوية الملاريا كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد بعد نتائج مشجعة في الصين وفرنسا، ساهم في دعم أسواق المال.

وحذر ليبو من أن جلسة التداول هذه محفوفة بالمخاطر، فهناك آجال استحقاق عقود الخيارات الشهرية والفصلية والعقود الآجلة، ما ينذر بتقلبات وحصص إنتاج أعلى في الأجواء الحالية، وأضاف أنه قبل حلول عطلة نهاية الأسبوع وأمام التفشي السريع للوباء، ستبقى سوق الأسهم عموماً حتى وإن تحسنت على الأجل القصير راضخة لضغوط كبرى.

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وأوضح في هذه المرحلة خصوصاً في الولايات المتحدة لم تشهد بورصة نيويورك التراجع الذي سجلته خلال أزمة 2008-2009. لكن يمكن القول إن التراجع أسرع هذه السنة وإن الأسواق لم تتمكن بعد من تسجيل تحسن لأكثر من جلستي تداول متتاليتين.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع مكاسب كافة القطاعات، حيث قادت أسهم شركات السفر والترفيه الصعود بزيادة 8.7%.

وكان بنك إنجلترا هو آخر بنك مركزي يطلق برنامجاً كبيراً لشراء السندات ويصدر المزيد من التخفيضات الطارئة على معدلات الفائدة، كما أعلن البنك المركزي في النرويج أمس الجمعة خفضاً جديداً في معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس ليصل إلى 0.25% في اجتماع طارئ وسط محاولات مكافحة الكورونا.

وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.6% إلى 3955.5 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2% إلى 8610.4 نقطة.

وفي آسيا، أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية أمس الجمعة، احتفالاً بيوم الاعتدال الربيعي، على أن تعود التداولات بعد غد الاثنين، وكان مؤشر نيكي الياباني قد أنهى تعاملات أمس الجمعة، بتراجع بأكثر من 1% إلى 16552.8 نقطة، ليكون قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وفي بكين، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 2% أمس الجمعة، لكنها سجلت أسوأ هبوط أسبوعي في 18 شهراً مع استمرار القلق حيال أثر فيروس كورونا في الاقتصاد.

وقرر بنك الشعب في الصين تثبيت معدل الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام وخمسة أعوام عند 4.05% و 4.75% على الترتيب، كما تحسنت معنويات المستثمرين في البلاد مؤخراً مع تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنحو 1.6% ليصل إلى مستوى 2745.6 نقطة، بعد أن سجل مستوى 2751.9 نقطة في وقت سابق من التعاملات.

وعلى الصعيد الأسبوعي سجل مؤشر شنجهاي المركب خسائر بنحو 4.9%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر/‏تشرين الأول لعام 2018، كما صعد مؤشر «سي.إس.أي 300» بنهاية جلسة أمس الجمعة بنحو 2% مسجلاً مستوى 3653.2 نقطة.