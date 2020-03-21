دبي تستقطب 154 ألف شركة منــذ الفــوز بـ «إكسبـو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي دخلت إلى سوق إمارة دبي، منذ الإعلان عن فوز الإمارة باستضافة وتنظيم الحدث الدولي العالمي «إكسبو 2020» ولغاية منتصف مارس/‏‏آذار الجاري، نحو 154 ألف شركة جديدة. الأمر الذي يشير إلى حجم النمو الكبير الذي حققته الإمارة في استقطاب الشركات التي تطمع في أن تكون جزءاً من هذا الحدث العالمي الذي سيستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، فيما سيشهد أكبر مشاركة في تاريخ المعرض الدولي؛ من حيث عدد المشاركين الدوليين.

ووصل إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في دبي منذ الإعلان عن الفوز، وحتى نهاية 2019 نحو 925 ألف رخصة، منها 143 ألف جديدة، و782 ألف مجددة. يضاف إليها نحو 11 ألف شركة دخلت السوق منذ بداية العام. إلى جانب تجديد رخصة أكثر من 31500 شركة. وسجل عام 2019، وفق «دبي للإحصاء»، أعلى أرقام الرخص الجديدة بواقع 38378 رخصة والمجددة من خلال 133688 رخصة، واحتل 2017 المركز الأخير من حيث تسجيل الرخص الجديدة، بينما جاء عام 2014 بين الأقل من حيث الرخص المجددة. وتظهر البيانات ارتفاعاً واضحاً في ثقة الشركات ورجال الأعمال بالبيئة الاقتصادية في الإمارة.