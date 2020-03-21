34.7 مليار فائض المعاملات الجارية لـ «اليورو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي، أمس الجمعة، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للدول التي تستخدم اليورو البالغ عددها 19 زاد في يناير كانون الثاني، إذ عوض تحسن في أرقام الخدمات والدخل الأساسي نزولاً في الفائض التجاري.

وارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لمنطقة اليورو إلى 34.7 مليار يورو (37.4 مليار دولار) في يناير كانون الثاني من 32.6 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول و33.6 مليار يورو مسجلة قبل عام.

وفي الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر كانون الأول، استقر الفائض دون تغير يذكر عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مقارنة مع الاثني عشر شهراً السابقة عليها. (رويترز)