النفط يعاود الهبوط مع رفض روسيا تدخل ترامب في حرب الأسعار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد صعودها 10% خلال الجلسة، مع هبوط توقعات الطلب بفعل وباء فيروس كورونا، ورفض موسكو أن يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حرب الأسعار التي تخوضها روسيا مع السعودية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، بما يعادل 1.1% إلى 28.15 دولار للبرميل، ويتجه برنت صوب خسارة أسبوعية تتجاوز 16% وتراجع أسبوعي هو الرابع على التوالي.ونزلت عقود الخام الأمريكي 72 سنتاً، أو 2.8% لتسجل 24.50 دولار. وحل أجل عقد أقرب استحقاق، أمس الجمعة، ونزل عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم مايو/‏ أيار 70 سنتاً، أو 2.7% إلى 25.21 دولار.

وقال ستيفن برينوك، من سمسار النفط بي.في.إم «العالم يرفل في النفط ببساطة، النفط يواجه فترة ممتدة من تحطم الطلب».