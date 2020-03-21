الاقتصاد

النفط يعاود الهبوط مع رفض روسيا تدخل ترامب في حرب الأسعار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد صعودها 10% خلال الجلسة، مع هبوط توقعات الطلب بفعل وباء فيروس ، ورفض موسكو أن يتدخل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حرب الأسعار التي تخوضها روسيا مع .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، بما يعادل 1.1% إلى 28.15 دولار للبرميل، ويتجه برنت صوب خسارة أسبوعية تتجاوز 16% وتراجع أسبوعي هو الرابع على التوالي.ونزلت عقود الخام الأمريكي 72 سنتاً، أو 2.8% لتسجل 24.50 دولار. وحل أجل عقد أقرب استحقاق، أمس الجمعة، ونزل عقد الخام الأمريكي الأنشط تسليم مايو/‏ أيار 70 سنتاً، أو 2.7% إلى 25.21 دولار.

وقال ستيفن برينوك، من سمسار النفط بي.في.إم «العالم يرفل في النفط ببساطة، النفط يواجه فترة ممتدة من تحطم الطلب».

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