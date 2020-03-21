شكرا لقرائتكم خبر عن شركات العالم تقاوم السقوط والإفلاس تحت وطأة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى الشركات بكل ما لديها من وسائل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وما تسبب فيه من إغلاق مصانع وتجميد نشاط شركات الطيران وبقاء العديد من الموظفين في منازلهم، وتخفيض للأرباح المتوقعة، في وقت يتوقع فيه أن يخلف الوباء العالمي تبعات بعيدة الأمد على نشاطات الشركات، وصولاً إلى تهديد استمرار بعضها.

قطاع السيارات

سيتوقف نشاط شركات صناعة السيارات تباعاً في جميع أنحاء العالم، وستغلق فولكسفاجن اعتباراً من هذا الأسبوع «معظم» مصانعها في أوروبا «لأسبوعين أو ثلاثة»، وقال مديرها المالي فرانك فيتر إن أرباح عملياتها خلال الفصل الأول من السنة «ستنخفض إلى النصف على أقل تقدير»، وعلقت فورد إنتاجها في أوروبا القارية اعتباراً من الخميس، «لأسابيع» سيتم تحديدها على ضوء تطور وباء «كوفيد 19» العالمي.

وكذلك تغلق شركة فيات كرايسلر «أغلبية مصانعها الأوروبية لإنتاج السيارات» في إيطاليا وصربيا وبولندا، ما يمثل ثلث قدراتها الإنتاجية، حتى 27 مارس/‏آذار، أما مجموعة «بي إس آ» التي توظف 51 ألف شخص في فرنسا، فستغلق جميع مواقعها لصنع السيارات في أوروبا.

قطاع النقل

ويسود ركود أيضاً في قطاع الطيران، حيث أعلنت مجموعة «إيرباص» الاثنين، تعليق إنتاجها لأربعة أيام في فرنسا، حيث توظف 48 ألف شخص، وفي إسبانيا حيث لديها 2700 موظف.

وتراجع نشاط شركة «إير فرانس» تدريجياً هذا الأسبوع، على أن يتدنى «اعتباراً من الاثنين إلى 10% من المقاعد المعروضة».

وستعلّق شركة «راين إير» للرحلات مخفّضة الأسعار، رحلاتها بشكل شبه كلي اعتباراً من 24 مارس/‏آذار، واتخذت شركة «كوانتاس» كبرى شركات الطيران الأسترالية، قراراً مماثلاً على أن تعلق رحلاتها بحلول نهاية مارس/‏آذار، لمدة لا تقل عن شهرين، وأوقفت شركتا «فليكس بوس» الألمانية، و«بلا بلا بوس» للحافلات عملياتهما في فرنسا «حتى إشعار آخر».

المنتجات الفاخرة

وفي قطاع المنتجات الفاخرة، أغلقت مجموعة «جوتشي» كل مواقعها الإنتاجية حتى 20 مارس/‏آذار، فيما أغلقت «شانيل» جميع مواقعها الإنتاجية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا (للساعات) لمدة «أسبوعين بشكل تدريجي»، وستغلق «إيرميس» كل مواقعها في فرنسا؛ أي حوالي أربعين مصنعاً ومدبغة توظف 9500 شخص، وذلك حتى نهاية الشهر.

Advertisements

إغلاق متاجر.. وبطالة جزئية وإجازات مسبقة

قررت «أديداس» إغلاق متاجرها ومتاجر علامة «ريبوك» في أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل مؤقت، أما شركة أبل، فأغلقت كل متاجرها خارج الصين حتى 27 مارس آذار، فيما أغلقت «ليغو» 150 محلاً تجارياً في العالم؛ أي جميع متاجرها باستثناء الموجودة في الصين، حتى 27 مارس/‏آذار على الأقل، وأغلقت «فناك دارتي» مجمل متاجرها في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا «حتى إشعار آخر».

واعتمدت المجموعة نظام بطالة جزئية «يطال 80% من موظفيها في فرنسا».وطلبت شركة «أيروفلوت» الروسية للطيران من موظفيها الذين لديهم إجازات متراكمة أن يستفيدوا منها.

وستجمد «راين إير» عمليات التوظيف وتعرض على موظفيها «استقالة طوعية» و«تعليقاً مؤقتاً لعقد العمل»، و«تخفيضاً كبيراً في ساعات العمل».

وغادر حوالي عشرة آلاف موظف شركة «ديلتا إيرلاينز»؛ أي ما يساوي 11% من موظفيها، من خلال خطة استقالة طوعية. وستفرض شركة «كوانتاس» على حوالي عشرين ألف موظف من أصل ثلاثين ألفاً، البطالة الفنية طوال فترة وقف رحلاتها الدولية.

ومارس حوالي 250 موظفاً في شركة «جنرال إلكتريك» في بيلفور الثلاثاء، حقهم في الانسحاب من العمل، ما حمل المجموعة على تعليق الإنتاج حتى إشعار آخر، وفي مدينة كان على الريفييرا الفرنسية، أغلقت جميع الفنادق الفاخرة.

خطط تقشف

وتكافح مجموعة «إير فرانس كا إل إم» من أجل «تأمين توازنها المالي»، حيث وضعت خططاً لادخار 200 مليون يورو خلال عام 2020 أو خفض خطتها الاستثمارية للعام الجاري بمقدار 350 مليون يورو.

وسعياً للحفاظ على سيولتها، تعتزم «لوفتهانزا» عدم توزيع أرباح على مساهميها للسنة المالية 2019، فيما تدرس شركة «إم تي يو» للتوربينات تجميد دفوعاتها. وأعلنت مجموعة «تي يو آي» الألمانية السياحية؛ عن تدابير «بالغة الشدة» لخفض تكاليفها وتعليق «القسم الأكبر» من أنشطتها كمجموعة لتنظيم الرحلات.

(أ.ف.ب)