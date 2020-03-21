شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الاقتصاد الصيني يعود لطبيعته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي في مدونة بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي وباء فيروس كورونا إن اقتصاد الصين بدأ يظهر بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي عقب صدمة شاملة ناجمة عن الفيروس، لكن المخاطر الأكثر بروزاً تظل قائمة.

وقال مسؤولو صندوق النقد إن معظم الشركات الصينية الأكبر حجماً استأنفت العمل وإن الكثير من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم، مشيرين إلى أن الإصابات قد ترتفع مجدداً مع استئناف السفر المحلي والدولي.

(رويترز)

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