شكرا لقرائتكم خبر عن الإقبال على الملاذات الآمنة يمنح الذهب 18 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب 18 دولاراً أمس الجمعة؛ إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن إثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض و1% في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع، وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1487.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر».

وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب في وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى في ثلاث سنوات مع تسبب الوباء في اندفاع صوب السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة% إلى 1701.53 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 4.6% إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.

ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطراباً في الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا، قبل أن يشرعا في تعافٍ مؤقت بدعم من فجوة إمدادات في البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.

Advertisements

وربحت الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 12.72 دولار، لكنها تتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي بنحو 15% منذ سبتمبر أيلول 2011.

وفي أسواق العملات، خسر الدولار قوة الدفع أمس الجمعة بعد صعود أدى به لأنه يتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ تسبب وباء فيروس كورونا في تدافع صوب السيولة مما سحق أسواق الأصول.

والدولار مرتفع 3.5% مقابل سلة من العملات خلال الأسبوع الذي قام فيه المستثمرون بتسييل كل شيء من الأسهم إلى السندات والذهب والسلع الأولية.

وقاد الدولار الأسترالي التعافي الجزئي أمس بين العملات الكبرى المتضررة؛ إذ ربح 3% إلى 0.5897 دولار أمريكي، وارتفع الجنيه الإسترليني 1.5% من أدنى مستوى في 35 عاماً إلى 1.1654 دولار.

وصعد الين 0.7% إلى 109.97 للدولار. وارتفع الوون الكوري الجنوبي أكثر من 3% من أدنى مستوى في 11 عاماً، في ظل مكاسب أوسع نطاقاً في أسواق الأسهم بالمنطقة.

لكن في ظل مؤشرات على استمرار ارتفاع مستوى الضغط في النظام المالي، حتى في الوقت الذي تضخ فيه البنوك المركزية في أنحاء العالم دولارات بسعر رخيص للبنوك، يتوقع القليلون ارتداداً لصعود الدولار.

(وكالات)