شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تطالب باستخدام صندوق الإنقاذ فوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب رئيس وزراء إيطاليا الاتحاد الأوروبي باستخدام صندوق الإنقاذ للتعامل مع الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، مع معاناة روما من تفشي الوباء بشكل حاد مؤخراً.
وقال «جوزيبي كونتي» في حوار مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس الجمعة، إن الدول الأوروبية التي تكافح لاحتواء تأثير انتشار فيروس «كوفيد - 19» بحاجة إلى تحفيزات مالية من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كونتي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستفادة من آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو (539 مليار دولار)، الذي تم إنشاؤه في ذروة أزمة الديون السيادية بالعقد الماضي لإنقاذ الدول.
وتابع: «الحل هو فتح خطوط ائتمان آلية الاستقرار الأوروبية لجميع الدول الأعضاء لمساعدتها على محاربة عواقب وباء «كوفيد-19»، بشرط المسؤولية الكاملة من قبل كل دولة عضو على طريقة إنفاق الموارد».
وتوقعت المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في العام الحالي، مع توقف العمل والإنتاج في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
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