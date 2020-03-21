شكرا لقرائتكم خبر عن ثروات المسنين تعطـل نمـو بنـوك اليابان.. فهل تنجح التقنية في استعادة فاعليتها؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

في واحد من أكثر بلدان العالم تطوراً على مختلف الصعد، بات الاحتيال المالي الذي يستهدف كبار السن مشكلة اجتماعية متنامية في اليابان، وتتراوح عمليات الاحتيال عبر الهاتف بين إدعاء المتصل بصلة قربى ومحاولات تسويق منتجات شركة مرموقة.

من بين عملاء بنك «جونان شينكين» في طوكيو أرملة تبلغ من العمر 87 عاماً وتملك تلة وغابة في منطقة ريفية في محيط العاصمة، وقد تعرضت هذه العجوز المستضعفة والثرية للعديد من عمليات النصب منها أن شركة تأمين على الحياة باعتها بوليصة بقيمة 50 ألف دولار هي ليست بحاجة لها، لكن أكبر تلك العمليات كانت لوكيل مبيعات من شركة إنشاءات تمكن من إقناعها ببناء مجموعة من الشقق على أرضها، ودفعها لتوقيع العقود باستخدام بصمة الإبهام.

ومن حسن حظ تلك السيدة أن تسويوشي يوشيوارا، المحامي الذي كان الرئيس السابق للبنك، يدير حالياً مكتباً لخدمات المسنين القانونية وقد تمكن من إبطال تلك العقود.

يقول يوشيوارا: «بغض النظر عن المبلغ الذي تملكه فإنك في هذه السن تبقى عرضة للاحتيال ما لم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية نفسك، ومثل هذه الحالات تتكرر كثيراً».

وأقر صندوق ودائع البريد «جابان بوست هولدنجز» في 18 ديسمبر كانون الأول الماضي بتعرض 156 ألف عميل لها، معظمهم من كبار السن، لعمليات احتيال تمثلت في توقيع عقود تأمين غير ضرورية وباهظة التكاليف بين عامي 2014 و 2018، وأجبر بعض العملاء على تغيير بوالص التأمين مراراً دون أن يكون هناك سبب، أو لتسديد رسوم نفس الخدمة عدة مرات، ووفقا لبيانات الشرطة اليابانية، فإن نسبة 78٪ من ضحايا عمليات الاحتيال في اليابان عام 2018 كانوا فوق سن 65 عاماً.



تحديات ومخاطر



تمثل الشيخوخة المتسارعة للسكان اليابانيين تحدياً للفرضيات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الاقتصادية في صنع القرار، وقد ارتفعت نسبة المسنين الذين لا يستطيعون التصرف مالياً بدون مساعدة، لكن الاحتيال المالي الذي يستهدف كبار السن أصبح واسع الانتشار لدرجة أن البنوك تشعر بالقلق بشكل متزايد من التعامل مع هذه الشريحة، وفي مسح أجرته مجلة «نيكي آسيان ريفيو» أكد التنفيذيون في العديد من المؤسسات المالية الكبرى أن المخاطر التي تتعلق بسمعة البنوك وتكلفة وتعقيدات منع المشاكل، تفوق بكثير الفوائد التي تتحقق من خدمات العملاء المسنين.

واتهم يوشيوارا البنوك الكبرى بأنها مهتمة فقط بالأعمال التجارية المربحة، أما مسئولية مساعدة المجتمع المحلي فتقع على عاتق البنوك المحلية، مؤكداً أن التعامل مع قضايا الشيخوخة يعد جزءاً من مسؤولية القطاع المصرفي.

ولا بد أن تصبح خدمة المسنين ضرورة عمل ملحة خاصة وأن الأصول اليابانية الخاصة بمن هم فوق 65 عاماً تزيد على 9 تريليونات دولار، من أصل 17 تريليوناً الحجم الإجمالي لأصول الأفراد، ومن المتوقع أن ترتفع حصة كبار المسنين من الذين تجاوزوا سن 75 عاماً، بنسبة تتراوح بين 50 و60% بحلول عام 2030، وتتوقع وكالة الخدمات المالية أن تريليوني دولار من الأصول المالية الخاصة بالأفراد، أو ما يعادل 10٪ من المجموع، سيكون في أيدي الأشخاص الذين يعانون الخرف بحلول نفس التاريخ.



أوجاع القطاع المصرفي



وتتسبب شيخوخة السكان المثيرة للجدل في مشاكل للبنوك تتجاوز مجرد الاحتيال المالي. وقد كان القطاع المصرفي الياباني بطيئاً للغاية في التعامل معها باستثناء بعض الحالات الفاضحة، ما يعني أن القطاع يتجه نحو أزمة مستفحلة.

وبات القطاع المصرفي الياباني في مأزق منذ أكثر من عشر سنوات، فقد أدى تناقص عدد السكان وارتفاع نسبة المسنين، خاصة في المناطق الريفية، إلى تراجع الطلب على القروض المصرفية والرهون العقارية وخدمات الوساطة المالية، وقد أسفرت محاولات البنك المركزي الحفاظ على معدلات النمو من خلال السياسة النقدية التحفيزية، عن انخفاض هوامش ربحية البنوك، وكان هذا الانخفاض أشد في البنوك الإقليمية، التي تتراجع عائدات الفائدة فيها بوتائر أسرع من قدرتها على خفض التكاليف حسب تقرير «موديز».

وقد انسحبت بعض البنوك، في ظل تلك البيئة المحبطة، من تقديم خدماتها لكبار السن، ورأت أن العملاء الأكبر سناً يشكلون خطراً على سمعتها، ويقول أحد المسؤولين في بنك ياباني كبير إنه لا يفكر في التعامل مع كبار السن بسبب مخاوف من أن أفراد عائلة المسن قد يعارضون أي صيغة تعامل معه، غير أن آخرين قرروا أن احتضان العملاء الأكبر سناً يمكن أن يوفر لهم تدفق إيرادات جديدة تشتد الحاجة إليها في هذه الظروف.



نماذج إيجابية



عقد بنك كيوتو شنكين جلسة حوار في مقره دعا إليها 20 مسناً للمشاركة في نقاش حول أفضل السبل لخدمتهم ورعايتهم صحيا، وقالت إحدى المشاركات في الندوة، كيكو كوداما، 77 عاماً، إنها قلقة بشأن مستقبلها لأنها تعيش بمفردها ويعيش ابنها على بعد 40 دقيقة بالسيارة، وتقول إنها استمتعت بالبرامج الأخرى التي يقدمها بنك كيوتو شينكين، بما في ذلك البرامج المتعلقة بترتيب الزهور والحياكة ورواية القصص.

ويعير هذا البنك المسنين اهتماماً كبيراً و تبلغ نسبتهم بين عملائه 70٪، وقد استثمر البنك في تسهيل خدمة هذه الفئة في فروعه المختلفة وهيأ لموظفيه تسهيلات خدمة العملاء من كبار السن، فقد خفض مستويات ارتفاع مكاتب الاستقبال في فروعه كافة وعددها 91 فرعاً، بحيث يستطيع كبار السن الجلوس أثناء التحدث مع الموظفين، كما أخضع نسبة كبيرة من مديري الفروع وموظفيهم لدورات خاصة بالتعرف على علامات الخرف وكيفية التعاطي معها.

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اقتناص الفرص



يرى بعض المسؤولين في البنوك العملاقة خطراً في الاستجابة للتحول الديموغرافي، اكتشفت البنوك اليابانية الأصغر أنها تنطوي على فرص سانحة لها، فينظر بنك هيروشيما مثلاً، إلى الخدمات المتعلقة بالمسنين، على أنها من بين أسرع القطاعات التجارية نمواً، مثل التخطيط العقاري والوصاية المالية.

وقالت ريوتا تانابي، رئيسة قسم خدمات المسنين في البنك: «إن كبار السن اليوم أكثر تقبلاً للحديث حول الموت والخرف مقارنة بالأجيال السابقة. وبعد أن شهدوا موت الكثير من الناس من حولهم، فإنهم يظهرون رغبة أكثر في تجنيب أسرهم مشاكل غير ضرورية.»

وفي سبتمبر، أطلق بنك «ميزوهو تراست» خدمة إدارة حسابات للأشخاص الذين يعانون الخرف بحيث يبدأ البنك في الإشراف على حساب العميل المسن عندما يتم تشخيص الخرف، ويتولى الدفع من الحساب نيابةً عنه.

وقال مسؤول في «ميزوهو ترست»: إن هناك المزيد من الأصول المالية بين أيدي كبار السن مع تقدم العمر ما يفرض توفير خدمات مالية تلبي الاحتياجات المتباينة لكبار السن الذين تتفاوت ثرواتهم ويعانون ظروفاً صحية وعائلية مختلفة.



دور التقنية

ومن المتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في فتح هذا القسم من سوق الخدمات المالية، ويسعى بنك كيوتو شينكين، على سبيل المثال، لاختبار التقنية الخاصة بهذه الشريحة من السكان والتي طورتها شركة«موني فوروورد» الناشئة. وحرص مدير الشركة الناشئة توشيو تاكي، على تطوير تقنيات الخدمات المالية للمسنين في السنوات القليلة الماضية، بعد أن رأى والديه يكافحان للتعامل مع جدته، التي كانت تعاني الزهايمر. وقد نجح في تطوير تطبيق هدفه النهائي هو تحديد العلامات المبكرة للانخفاض المعرفي من خلال تحليل أنماط الإنفاق باستخدام البيانات المصرفية المفتوحة، ويرسل التطبيق أيضاً تنبيهات لأفراد العائلة إذا اكتشف وجود إنفاق غير عادي، لحمايتهم من الاحتيال.



آفاق الطلب على التقنيات المالية



وتعتبر «موني فوروورد» شركة رائدة في قطاع حديث في اليابان يتعلق بالتكنولوجيا المالية التي تستهدف بشكل خاص العملاء المسنين، وقد واجه هذا القطاع صعوبات جمة في جذب الاستثمارات من رأس المال المغامر الذي يركز على قطاعات السوق الأكثر رسوخاً مثل تقنيات الدفع الالكتروني.

ومثلما كان القطاع المصرفي الياباني بطيئاً في الاستجابة لمتطلبات شيخوخة قاعدة عملائه، كان قطاع التقنية بطيئاً في تطوير تقنيات لهذه الشريحة، لقد تدفقت مليارات الدولارات من أموال رأس المال الاستثماري في إنشاء أنظمة للدفع ومنتجات مالية للمستخدمين من شباب الألفية، لكن القطاع ككل غالباً ما أهمل آباءهم وأجدادهم - الذين يملكون النصيب الأكبر من الأصول المالية.

ويقول موريزيو رافوني، الرئيس

التنفيذي لشركة «فينتك»، وهي شركة استشارية في مجال التكنولوجيا الفائقة مقرها طوكيو:«من الصعب أن يكون هناك منتج تقني يركز على كبار السن، لأنه لا أحد يرى ثمار هذه المغامرة».

ربما يكون هذا هوالتحدي الأكبر على مستوى السوق بأكمله، إذ لا يمكن لأحد أن يجبر البنوك اليابانية على تبني تقنيات الخدمات الخاصة بكبار السن. ومعلوم أن المؤسسات المالية اليابانية متحفظة جداً وهو ما جعلها تتخلف عن نظيراتها في الغرب تقنياً بفارق سنوات.



تطوير منتجات جديدة



وقال رافوني:أعتقد أنهم لا يريدون القيام بذلك أصلا، وهم ما زالوا مصرين على أن يأتي الناس إلى مكاتبهم، وهذا يجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الفائقة تطوير منتجات جديدة حتى تلج أبواب البنوك.

وقال كول باتشر من وحدة «إيكونوميست إنتلليجانس» في طوكيو: يجيد التنفيذيون في البنوك اليابانية التبرير، فمن الأسهل دائماً إلقاء اللوم على العميل والادعاء بأن كبار السن لا يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا، فإذا كنت تقنياً ولا يمكن لكبار السن استخدام المنتج الذي أعددته لهم لأنهم لا يفهمونه، فهو ليس مشكلة المستهلك، إنه مشكلتك، لأن التقنية التي يطلب منهم التعامل معها لا تناسبهم.

وتعددت نماذج شركات التقنية الناشئة التي تركز على خدمات المسنين المالية مع الاهتمام بالربط بين أمراض الشيخوخة وعلاقتها بالتعاملات المالية. وقد نجحت شركة «نيوروتراك تيكنولوجيز» الأمريكية في التعاقد من اثنين من البنوك اليابانية لتسويق برمجيات وحلول لإدارة العلاقات مع المسنين شملت تسويق 100 ألف بوليصة. ونجحت شركة «ترو لينك» في الربط بين تقنيات التنبيه لحالات الخرف وضعف التركيز والإنذار المبكر عن الزهايمر، وأدوات الخدمات المصرفية للأفراد التي قال رئيسها كاي ستينكومب أن الطلب عليها مرشح للارتفاع في ظل ارتفاع نسبة المسنين، ليس في اليابان وحدها التي بلغت نسبة من هم دون سن 55 سنة 28% فقط، بل في دول الغرب المتقدمة أيضاً.

قد يكون اعتماد هذه التقنية أمراً لا مفر منه، حيث تبذل البنوك جهوداً لمواكبة العدد الهائل من العملاء المسنين الذين على قوائم عملائها، وقالت تانابي من بنك هيروشيما «يشهد عدد العملاء المسنين نمواً سريعاً، لدينا مئات الآلاف منهم، ومن المستحيل الاستماع إليهم، نحن نعمل على إنشاء خدمة استشارية تعتمد على تقنية الكمبيوتر»، ومع ذلك، فإن المشرفين على القطاع لم يقتنعوا بعد بأن البنوك اليابانية ينبغي أن تتحرك قبل فوات الأوان لتجنب المزيد من التحديات الخطيرة.