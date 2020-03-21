شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تطلق حزمة دعم بـ 32.6 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سويسرا، أمس الجمعة، إنها ستقدم حزمة دعم حجمها 32 مليار فرنك سويسري (32.56 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال المتضررين من جراء تفشي فيروس كورونا. حظرت الحكومة أي تجمعات تزيد على خمسة أفراد في إطار جهود متصاعدة للتصدي للوباء الذي أودى بحياة 43 شخصاً في سويسرا وأجبر الشركات في أنحاء البلاد على التوقف. (رويترز)

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