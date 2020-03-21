شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد بـ 70 مليار ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية، إجراءات تحفيز عاجلة جديدة، أمس الجمعة، ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دولار (120 مليار ريال)، بينما تواجه تداعيات تفشي فيروس «كورونا» وتراجع أسعار النفط.

كان البنك المركزي السعودي، قال الأسبوع الماضي إنه أعد حزمة حجمها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع العواقب الاقتصادية للفيروس. وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان، أمس الجمعة، تقرر رصد 70 مليار ريال لمساعدة الشركات، بإجراءات مثل إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب. (رويترز)

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