شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلن تعليقاً غير مسبوق للضوابط على الموازنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، أمس الجمعة، تعليق الضوابط المفروضة على الموازنات، في إجراء غير مسبوق يتيح للدول الأعضاء أن تنفق قدر ما تستدعي الضرورة لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا» المستجد. وأعلنت فون دير لايين هذا الإجراء الاستثنائي في شريط مصور عبر «تويتر»، معتبرة أنه «أمر جديد ولم يسبق أن تم اللجوء إليه». (أ ف ب)

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