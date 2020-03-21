شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليون أمريكي طلبوا إعانة بطالة في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك «جولدمان ساكس» وصول طلبات إعانة البطالة الأمريكية لنحو 2.25 مليون طلب في الأسبوع الجاري، لأول مرة على الإطلاق، جراء فقدان الوظائف بسبب كورونا. وجاءت توقعات البنك الاستثماري الأمريكي، أمس الجمعة، بعد بيانات رسمية كشفت، أمس الأول الخميس، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بنحو 33% لتسجل 281 ألف طلب، هي أعلى وتيرة ارتفاع منذ عام 1992. وتعني تقديرات «جولدمان ساكس» لطلبات إعانة البطالة التي تقدم بها الأمريكيون في الأسبوع الحالي، أنها أعلى بنحو 8 أضعاف عن أرقام الأسبوع المنقضي.
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