«بنك أوف أمريكا» يحذر من فقدان وظائف وثروات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر «بنك أوف أمريكا» من فقدان الوظائف وتدمير الثروات، مؤكداً أن الركود الناجم عن انتشار فيروس «كوفيد-19» لم يعد بالإمكان تجنبه لأنه أصبح واقعاً بالفعل.

وأعلنت الخبيرة الاقتصادية ماير ميشيل، في البنك الاستثماري الأمريكي عبر مذكرة بحثية، أمس الأول الخميس، دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود رسمياً، لينضم إلى بقية دول العالم في اتجاه هبوطي عميق.

وتابعت: «سوف يتم فقدان وظائف، الثروات سوف يتم تدميرها، والثقة ستنخفض بقوة»، بحسب المذكرة التي نقلتها شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

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ويتوقع البنك انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي، بينما يقدر أداء إجمالي العام بهبوط 0.8 في المئة.

وينظر بنك أوف أمريكا، إلى سوق العمل كوسيلة لفهم «حجم الصدمة الاقتصادية»، وسط تأثر الأسواق بكورونا، متوقعاً أن يتضاعف معدل البطالة في الولايات المتحدة مع فقدان ما يقرب من مليون وظيفة كل شهر من الربع الثاني.

وكان «دويتشه بنك» توقع، أمس الجمعة، انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 13 في المئة خلال الفترة نفسها ليكون الأسوأ في تاريخ البلاد.

وتعطل الإنتاج والعمل في عدد كبير من الولايات الأمريكية مع انتشار الفيروس الذي أصاب نحو 14 ألف شخص تقريباً، وتسبب بوفاة 205 آخرين.