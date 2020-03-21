12 تريليون دولار خسائر الشركات بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المستثمر الأمريكي «راي داليو»، إن الشركات في الولايات المتحدة ستخسر 4 تريليونات دولار، أو ما يعادل ثلث خسائر الشركات العالمية، بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، متوقعاً أن تصل خسائر الشركات العالمية إلى 12 تريليون دولار بسبب الوباء.

وأضاف مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر أسيوشيتد»، في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، أمس الأول الخميس، أن حزمة التحفيز المالي يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار، إلى تريليوني دولار كحد أدنى، اعتماداً على شكل المساعدة المالية مثل ضمانات القروض، والائتمانات.

وتابع مؤسس أحد أكبر صناديق التحوط في العالم: «نحن في اتجاه هبوطي للاقتصاد، وما تراه هو عدم قدرة البنوك المركزية على تحفيز السياسة النقدية بطريقة طبيعية».