شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان»: قيود «أوبك» تدعم الخام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثية، إن كبح منتجين أساسيين في «أوبك» للإمدادات قد يدفع أسعار خام برنت في الربع الثاني للارتفاع إلى 30 دولاراً للبرميل، بينما من المحتمل أن تعزز إجراءات أمريكية لدعم السوق الأسعار في الأجل القريب. وأشار إلى تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس التدخل في حرب الأسعار وأن الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح إنتاج النفط، وقال إن تلك التحركات ستقلص الإمدادات العالمية، والمحلية الأمريكية.(رويترز)

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