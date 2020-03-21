شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 109 مليارات دولار مـن صناديـق السنــدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا أمس الجمعة، أن عمليات بيع جميع الأصول في السوق أدت إلى تراجع حاد في كل فئة من فئات الأصول تقريباً، فيما سجلت صناديق السندات نزوحاً قياسياً للتدفقات بقيمة 109 مليارات دولار.
وأدى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خارج الصين إلى إطلاق عمليات بيع ضخمة في سوق الأسهم، وسحب المستثمرون 20.7 مليار دولار من الأسهم مع نزوح 20.2 مليار دولار في يوم واحد فقط وهو مستوى قياسي.
كما شهد الاثنين تخارجا قياسيا قدره 4.7 مليار دولار من صناديق سندات الأسواق الناشئة، ما قاد لنزوح أسبوعي قياسي قدره 18.8 مليار دولار.
ودفعت عمليات العزل غير المسبوقة في مدن كبرى في العالم والتبعات الاقتصادية المحتملة البنوك المركزية والحكومات للإعلان عن إجراءات تحفيز ضخمة. (رويترز)
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