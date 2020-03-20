شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعمق خسائره إلى أكثر من 900 نقطة ويسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة وعمقت خسائرها متأثرة بتضرر قطاعي الطاقة والسفر فضلا عن استمررا ازمة تفشي فيروس "كورونا" وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.



وأعلنت الولايات المتحدة تقييد حركة السفر إلا للضرورة مع المكسيك بعد اتخاذ قرار مماثل مع كندا كما أنها ترصد تريليون دولار كحزمة مالية لدعم المواطنين والشركات والصناعات المختلفة.



وفي سوق النفط، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 10.6% وأغلق عند 22.53 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 29% هي الأكبر منذ عام 1991، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 27.8 دولار وأقل سعر عند 22.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 5.2% مغلقا عند 26.98 دولار للبرميل، وسجل الخام العالمي خسائر أسبوعية بنسبة 20.2%، وسجل أعلى سعر عند 30.9 دولار وأقل سعر عند 27.08 دولار.

Advertisements



وتجدر الغشارة إلى أن بنوكا مركزية أبرزها الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا قد اتخذت قرارات بإطلاق برامج لمشتريات الأصول كما خفض الأخير معدل الفائدة إلى 0.1% لتحفيزز الاقتصادين الأمريكي والبريطاني في مواجهة "كورونا".



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 4.5% (ما يعادل 913 نقطة) إلى 19174 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 17.3% هي الأكبر منذ عام 2008، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 20531 نقطة وأقل مستوى عند 19094 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.8% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 6879 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 12.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 7354 نقطة وأقل مستوى عند 6854 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 4.3% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 2305 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 15%، وبلغ أعلى مستوى عند 2453 نقطة وأقل مستوى عند 2295 نقطة.