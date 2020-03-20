شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الجمعة مدعومة بالطلب على السلع الزراعية في بورصة شيكاغو رغم انتشار فيروس "كورونا".



وربط محللون بين الطلب المرتفع على القمح وبين تفشي "كورونا" حيث يرون أن الدول تعزز مخزونها من هذه السلع الزراعية الاستراتيجية كونها تمثل غذاء رئيسياً لعدد من الشعوب حول العالم.



وظهر ذلك جلياً في نفاد القمح المتاح في المخازن والمتاجر والسوبر ماركت في مختلف الدول المتضررة من الفيروس التاجي.

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ووقعت شركات صينية بالفعل على عقود وصفقات لشراء القمح والذرة من الولايات المتحدة لأول مرة منذ توقيع البلدين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



هذا، وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 250 ألف حالة بينما توفي اكثر من 11 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 5.40 دولار للبوشل، وسجلت مكاسب أسبوعية بنسةب 7.4% هي الأكبر منذ الرابع والعشرين من فبراير/شباط، وسجل القمح أعلى سعر عند 5.47 دولار وأقل سعر عند 5.33 دولار.