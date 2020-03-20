شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يواصل الهبوط رغم التوقعات بدعم حكومي لصناعة الطيران الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الجمعة مواصلا خسائره على الرغم من تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" على تقديم واشنطن للدعم الحكومي الفيدرالي لعدة شركاتت في صناعة الطيران والرحلات الجوية.



وصرح "ترامب" في مؤتمر صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع بأن إدارته تناقش مع مسؤولين تنفيذيين في شركات طيران ومع شركة "بوينج" سبل تقدم الدعم اللازم في ظل الأضرار بالبالغة الناجمة عن فيروس "كورونا".

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هذا، وتعاني "بوينج" من أزمتين متلاحقتين أولها بالطبع انتشار فيروس "كورونا" تأثيره علىى تعطيل الرحلات الجوية والسفر بين الدول مما يدفع شركات لإلغاء طلبييات شراء طائرات جديدة.



والأزمة الثانية تكمن في استمرار توقف طائراتها من طراز "737 ماكس" عن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019 والتي لا تتوقع عودتها للطيران قبل يوليو/تموز المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بوينج" بنسبة 2.8% إلى 95.01 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 107 دولارات وأقل سعر عند 94.2 دولار.