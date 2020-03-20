شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" ينخفض بنحو 2% مع زيادة تأثير "كورونا" على عمليات الشحن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "امازون دوت كوم" خلال تعاملات الجمعة مع تزايد تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أعمال مختلف الشركات من بينها شركة التجارة الإلكترونية وأنشطتها المرتبطة بالشحن.



وأعلنت "امازون دوت كوم" إغلاق العديد من المراكز والمستودعات في الولايات المتحدة ودول أوروبية كما أوقف أنشطتها للشحن وأخطرت آلاف العملاء بذلك.

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يأتي ذلك في أعقاب طلب "أمازون" من كافة موظفيها في الولايات المتحدة بالعمل من المنازل قدر الإمكان الأمر الذي أثر سلباً على عملياتها كما يتوقع الإضرار بنتائج أعمالها المالية في الربع الأول.



هذا، ويتفشى فيروس "كورونا" بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة ودول أوروبية حيث تجاوز عدد الإصابات عالميا 250 ألفاً بينما توفي ما يقرب من 12 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.8% وأغلق عند 1846 دولارا، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1957 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 1820.7 دولار.