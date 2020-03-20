شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 14% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة لكنها سجلت خسائر أسبوعية حادة، وذلك بعد عدة جلسات من الخسائر الفادحة في الأسواق العالمية.



وتلقت الفضة دعماً من إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل خسائر أسواق الأسهم ومتابعة جهود احتواء فيروس "كورونا".

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 102.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.9 نقطة واقل مستوى عند 101.09 نقطة.



هذا، وقد أعلن الاحتياطي الاتحادي توسيع برامجه لشراء الأصول ومبادلة الدولار مع بنوك مركزية عالمية في اليابان وسويسرا وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو لتوفير المزيد من السيولة في أسواق المال.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.1% إلى 12.385 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 14.6%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 13.095 دولار وأقل سعر عند 12.005 دولار.