شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً بإجراءات حكومة "جونسون" لاحتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعوماً بالإجراءات المكثفة التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" لاحتواء فيروس "كورونا".



وأعلن "جونسون" اليوم في مؤتمره الصحفي اليومي بأنه أمر بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم والحانات في العاصمة لندن حتى إشعار آخر.



وأمر "جونسون" أيضا بإغلاق كافة المتاجر والمحال العاملة في العاصمة عدا متاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات.

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يأتي ذلك في ظل تفشي واسع النطاق للفيروس التاجي القاتل في عدد من الدول الأوروبية لا سيما إيطاليا وإسبانيا.



هذا، وقد نصح "جونسون" المواطنين باستمرار البقاء في منازلهم وعدم الخروج سوى للضرورة تجنبا للإصابة بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.1581، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1929 وأقل مستوى عند 1.1412.