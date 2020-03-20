شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على مكاسب لكنه يسجل خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة مستفيدا من ضعف أداء الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تحول سوق الأسهم في الولايات المتحدة نحو الهبوط.



وكشف إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن حزمة تمويلية بقيمة تريليون دولار من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وسوف تشمل الحزمة منح أموال مباشرة للمواطنين ودعم الشركات الصغيرة والصناعات المختلفة.

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ومن جانبه، أعلن الاحتياطي الاتحادي توسيع عمليات لضخ السيولة وشراء الأصول سواء سندات خزانة أو سنداتت البلدية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 102.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.9 نقطة واقل مستوى عند 101.09 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% إلى 1484.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 2.1%، وبلغ أعلى سعر عند 1517.4 دولار وأقل سعر عند 1457.5 دولار.