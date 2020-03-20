شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يمحو خسائره الطفيفة ويتحول مجدداً إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة متخلصا من الخسائر الطفيفة التي سجلها في وقت سابق اليوم.

وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم توسيع برنامجه لمبادلة الدولار الأمريكي مع عدد من البنوك المركزية العالمية في اليابان وسويسرا وإنجلترا ومنطقة اليورو وكندا.

وأشار البنك المركزي بأنه ينوي توفير سيولة يومية بتريليون دولار في أسواق المال عن طريق عمليات "الريبو" كما ينوي التوسع في برنامجه لشراء الأصول ليشمل سندات الحكومات المحلية والتي تعرف باسم سندات البلدية. Advertisements

وتجاوز عدد مصابي فيروس "كورونا" على مستوى العالم 250 ألف شخص بينما توفي أكثر من 11 حالة أخرى.

وعاد التشاؤم للأسواق مجددا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي نفى من خلالها توصل الولايات المتحدة إلى أي علاج لفيروس "كورونا".

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 102.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.9 نقطة واقل مستوى عند 101.09 نقطة.

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