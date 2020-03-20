شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار مقابل الين يهاجم المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً ليهاجم مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق اليوم فوق 111.25 سيوقف الاحتمالية السلبية المقترحة اليوم ويدفع السعر لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية على المدى المتوسط، بينما التماسك دونه سيقود السعر لزيارة مستوى 108.95 مبدئياً.

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