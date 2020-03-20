شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 20-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 24.40 ويكسره ليضغط على حاجز 23.00 دولار الآن، معززاً فرص استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة حاجز 20.00 مجدداً، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 26.00 يمثل شرط أول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 20-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.