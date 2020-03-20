شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار من هدفنا الأول المنتظر عند 1.0855 وارتد هبوطاً بشكل قوي ليهاجم مستوى 1.0655 ويتحرك دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح اليوم ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، مع الإشارة إلى أن المحطة السلبية التالية تصل إلى 1.0500.

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